EL-i pikaajalise eelarve ja taasterahastu läbirääkimised on venima jäänud

Euroopa Liidu pikaajalise eelarve ja taasterahastu kinnitamine on venima jäänud, sest Euroopa parlament ja Euroopa Liidu nõukogu ei suuda omavahel kokku leppida. Esmaspäeva õhtul andsid Euroopa parlamendi eelarvega tegeleva komisjoni liikmed ülevaate läbirääkimistest, mis liiva on jooksnud.

Tüliõunaks on kujunenud Euroopa Liidu pikaajaline eelarve. See on seitsmeks aastaks ette planeeritav kava, mille alusel makstakse välja erinevaid niiöelda eurorahasid. Suvisel Euroopa Ülemkogul kinnitasid valitsusjuhid selle mahuks pea 1,1 miljardit eurot.

Ent lisaks ülemkogule peab selle heaks kiitma ka Euroopa Parlament, kes praeguse versioongia teps mitte rahul pole ning soovib sinna muudatusi teha.

Samal ajal on kokkulepe olemas 750 miljardi euroses taasterahastus. See on Euroopa Liidu koroonapandeemiast tingitud majanduskriisi ületamiseks loodud erakorraline fond, mille raha saab kasutada näiteks digi- või rohepöördega seotud projektide toetamiseks.

