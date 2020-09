Elame ajal, mis on muutnud eluviise ja kindlustunde vajadust

SEB elukindlustuse 2020. aasta statistika näitab, et koroonakriisi jooksul on toimunud muutused inimestega juhtunud õnnetustes ja seega on muutumas ka vajadus riskikindlustuskaitsete järele.

See on igati loogiline, sest eriolukord on mõjutanud meie elamise, töötamise ja liikumise viise, aga ka seda, kuidas me teadvustame nii enda kui ka lähedaste heaolu.

Õnnetused „kolivad“ koduseinte vahele



Käesoleva aasta märtsist septembrini kasvas kodus ja aias juhtuvate õnnetuste osakaal eelmise aasta sama perioodiga võrreldes üle 7 protsendi, samas kui töö juures toimus 8 protsenti vähem õnnetusi. See tähendab, et olenemata elukorraldusest tabavad ootamatused teatud osa inimesi niikuinii, kuid muutunud on keskkond, kus need aset leiavad. Lisaks kasvas pandeemia loomuliku tagajärjena töökaotusega seotud kindlustusjuhtumite arv – hüvitist taotleti selle aasta jooksul kolm korda rohkem kui eelmisel kevadsuvisel perioodil, kuigi hetkel on see trend raugemas. Siiski võib öelda, et SEB elukindlustusleping on viimase poole aasta jooksul olnud päästerõngaks väga paljudele peredele, kes sõltuvad igakuisest sissetulekust.



Turvatunne olulisem kui varem



Paljudes riikides on koroonakriisi mõju olnud üsna laastav – seda nii inimeste füüsilisele ja vaimsele tervisele kui ka majanduslikule heaolule, mis peegeldub ka erinevate riikide elukindlustuse statistikas. Pandeemia sunnib meid teadvustama, et ootamatused on ka meie suhteliselt turvalise ja majanduslikult kindlustatud maailma osa ning me vajame lahendusi, mis pakuvad majanduslikku kindlustunnet.

Kuidas teada saada, milline kindlustuslahendus vastab kõige paremini teie elutingimustele? SEB-l on lihtne rakendus, mis aitab hinnata, kas te vajate kindlustust ja millisest kaitsete paketist võiks just teie elukorralduse puhul kõige rohkem kasu olla. Uurige lähemalt siit.

