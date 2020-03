Elari Tamm: koroonaviiruse mõju kinnisvaraturgule- esimesi hinnalanguse märke on juba näha

Vanarahvas teadis, et hirmul on suured silmad, ja praeguses olukorras on kõik hirmud võimendunud. Inimesed tunnevad tuleviku ees ebakindlust. Eesti kinnisvaraturu pärast ei näe ma aga põhjust muret tunda.

Esiteks on vaba raha kinnisvaraturul praegu väga palju. Pakkumiste arv on viimastel aastatel pidevalt vähenenud, survestades hindu kasvama. Investorid on kaotanud kinnisvara soetamise vastu huvi. Ostuhuvilised on juba mõnda aega oodanud hinnalangust ning lähikuudel ongi oodata müügiperioodide pikenemist ja loodetavasti rahulikku hindade korrigeerimist. Esimesi hinnalanguse märke on juba näha: uute korterite broneeringuid öeldakse üles; tarbijate kindlustunne on järjest halvenenud ning elamispinna soetamist lükatakse määramata ajaks edasi; käibepõhiste üürilepingutega koormatud äripindade väärtus (hotellid ja toitlustusasutused) langeb reaalajas, majutus-, turismi- ja meelelahutussektori töötajad ei ole enam laenukõlblikud.

Kuna vaba raha on turul palju, taastub inimeste kindlustunne pärast viiruspuhangu taandumist praeguste prognooside järgi kiiresti. Soov oma elujärge parandada ja jõukust kasvatada ei kao kuskile, see saab vaid ajutise tagasilöögi. Loodetavasti on koroonaviiruse mõju meie majandusele ja kinnisvaraturule lühiajaline.

Kinnisvaraturu toimimiseks on vaja kaht komponenti: emotsiooni ja laenuraha. Seepärast on väga oluline, et ei kaoks pankade tahe laenutaotlusi rahuldada.