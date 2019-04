Elatisvõlgnike pitsitamiseks MTÜ loonud ettevõtjad seadusi ostma hakata ei kavatse

Täna avaldatud videoklipis räägivad mitmed tuntud inimesed nagu Margus Uba, Urmas Vaino ja Vello Vaher, et astuvad üksikemade kaitseks välja ja rõhutavad, et oma lapsele elatisraha maksmatajätmine on laiaulatuslik probleem ning kahjuks liiga normaalseks muutunud olukord tänases Eestis. Elatisvõlgnike hulk küündib 10 000 inimeseni.

"Täpset summat ma praegu ei oska öelda, see oleneb sellest, kui suuremahuliseks meie töö kujuneb ja kui palju me toetusi saame," ütles MTÜ üks asutajatest, tehnoloogiaettevõtja Taavi Tamkivi vastuseks küsimusele, kui suurt raha kavatseb Lasterikaste Isade ühendus probleemi lahendamiseks mängu panna. "Ütleme nii, et niipalju kui tarvis on. Meil on palju liikmeid ja nad kõik on pühendunud inimesed, aga kirja meie algatusega saatsime välja alles eelmisel nädalal. Seetõttu on liiga vara mingeid summasid välja öelda." MTÜ asutajaid on üheksa ettevõtjat, aga kogukond MTÜ ümber küündib Tamkivi sõnul juba poole tuhandeni. "Kogukond ei ole kindlasti kõik MTÜ liikmed, aga nad on meie tegevusest teadlikud ja toetavad meid.