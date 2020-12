Elcogeni juht: vaja on üle saada sellest "mitte minu tagaõuel, mitte minu silmapiiril" suhtumisest

Kas uute tehnoloogiate abil suudame peatada kliima soojenemise?

Tatari sõnul ei kahtle täna enam keegi selles, et Euroopa Liit kavatseb 2050. aastal saavutada kliimaneutraalsuse. „Viimastel aastal on ka mitmed teised suurriigid välja tulnud konkreetsete plaanide ja tähtaegadega kliimaneutraalsuse saavutamiseks. Mulle tundub, et selline murrang on käimas,“ tõdes Tatar. Ta lisas, et see osa kliimamuutustest, mida põhjustab inimkond, suudetakse pidurdada.

„Mul ei ole ka mingit kahtlust, et me tehnoloogia poole pealt seda teha ei suuda, kindlasti suudame,“ nõustus temaga Elcogeni juht. Tema sõnul on suurem küsimus hoopiski kommunikatsioonis. Praegu on väga palju ühiskondlikku vastuseisu ja skeptitsismi kliimaneutraalsuse suhtes, kuna arvatakse, et see maksab palju raha ja teeb elu kallimaks.

„Mina laiendaks seda niimoodi – me ei pea võitlema CO2-ga, vaid me võitleme puhta õhu nimel. Seesama puhas õhk, mida me iga päev kõik sisse hingame. Kui me selle saavutame, siis on ka CO2 automaatselt kadunud keskkonnast,“ sõnas ta.