Elektriautode müük on võidujooksus süsinikuvabama Euroopa poole mitmekordistunud

Iga kümnes auto, mis Euroopas sel aastal müüakse, on kas elektri- või hübriidauto, kirjutab Financial Times. Mullusest kolm korda kõrgemate müüginumbrite taga on autotootjate kirglik võitlus vähendada uute automudelitega süsinikuheitmete väljalaset, märgib rohepoliitika mõttekoda Transport & Environment.

Nende ennustuste kohaselt tõuseb elektriautode turuosa järgmisel aastal 15%-ni, kuna võidujooks jätkub ka uuel aastal. Mõttekoja prognoos põhineb selle aasta esimese poolaasta müüginumbritel kui ka asjaolul, et uuest aastast hakkavad autotootjatele kehtima senisest rangemad nõuded.

„Elektriautode müük buumib tänu Euroopa Liidu heitme standarditele,” märkis puhaste sõidukite suuna juht Julia Poliscanova. „Järgmisel aastal on iga seitsmes auto, mis Euroopas müüakse, elektriauto,” märkis ta.

Uuest aastast kehtima hakkavate reeglite kohaselt peavad autotootjad tagama, et nende tehastest välja tulevate autode keskmine CO2 emissioon jääb 95 grammi juurde kilomeetri kohta. Kui nende toodetavad autod ületavad selle piiri, siis võivad tootjad seista silmitsi miljarditesse eurodesse küündivate trahvidega.

Selle aasta esimese kuue kuuga langes tehastest välja tulnud autode keskmine CO2 emissioon 122 grammilt 111 grammini kilomeetri kohta. Tegu on kõige järsema kuuekuulise langusega viimase kümne aasta jooksul.

Siiski on terve rida autotootjaid, kel läheb uutele nõuetele üleminek väga vaevaliselt, mistõttu peavad nad üks hetk kiirendama oma elektriautode tootmist, märgib Transport & Environment. Trahvidest pääsemiseks on neil alternatiivina võimalus osta konkurentidelt, kes on soovitud taseme saavutanud, CO2 krediiti.

Volvo andis näiteks kuu alguses teada, et alustab oma CO2 krediidi müügiga konkurentidele, kuna nõudlus ettevõtte hübriidautodele on sel aasta hüppeliselt kasvanud. Daimler, kes kuulub osaliselt Volvoga samasse gruppi, on samas aga väga kaugel eesmärgi täitmisest ning tõenäoliselt ostab mõnelt konkurendilt CO2 krediiti, pakub rohepoliitika mõttekoda.

Ka Volkswagen on emissioonide vähendamisega maha jäänud, kuna koroonapandeemia aeglustas ettevõtte elektriautode müüki. Ka Hyundail ja Kial läheb nendele nõuetele üleminek vaevaliselt, kuna koroonapandeemia lükkas ettevõtete elektriautode turule tuleku edasi.