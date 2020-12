Elektrilennukitega Eesti ühendamine: ulme või reaalsus?

Tallinnal on oma asukoha tõttu suurepärane potentsiaal saada regionaalse õhuliikluse koondumiskeskuseks (ing. k. regional air mobility hub). Muuhulgas võiks Eestisse tulla Euroopa esimene elektrilennukite lennujaam, kust saavad vertikaalselt tõusta õhku ja maanduda lennuvahendid (ing. k. vertiport). Väiksema vertiport'i saaks ehitada 1-2 miljoni euro eest. Lennujaamad võivad olla nii kaubanduskeskuste kui ka parkimismajade katustel. Eesti väikesaartele lähtuvad lennud võiksid tulevikus startida ja maanduda uue Tallinna Bussijaama katuselt. Ekslik on arvata, et selline trend võtab lennujaamadelt tööd ära. See on hoopis uus ärivõimalus ja Eesti ühenduvuse parandaja. Lisades juurde tootmise, siis on meie võit kahekordne.

