Elektrilevi kiire interneti võrgus hakkab teenuseid pakkuma 12 erinevat firmat. Nende hulgas on nii tuttavaid kui vähemtuntud nimesid

„Avatud operaatorineutraalse kiire interneti võrgu rajamise üks peamisi ootusi oli, et kliendi jaoks tekib erinevate teenusepakkujate vahel valikuvabadus. Täna saame kindlalt öelda, et nii saab ka olema,“ ütles Elektrilevi juhatuse esimees Jaanus Tiisvend.

Elektrilevi kiire interneti võrguga ühinenud operaatorid saavad ise otsustada, millistes piirkondades nad oma teenust pakkuma hakkavad. Piirkondades, kus sel aastal algab kiire interneti võrgu ehitus, on erinevaid teenusepakkujaid keskmiselt kaks kuni kuus.

„Paljud ilmselt ei teagi, et meil on Eestis 12 erinevat sideoperaatorit. Tegelikult on veelgi rohkem. Oleme kaardistanud Eestis 36 erinevat sideteenuste operaatorit. Põhimõtteliselt oleks neil kõigil ja ka võimalikel uutel tegijatel väga lihtsalt võimalik Elektrilevi kiire interneti võrgus oma teenuseid pakkuma hakata,“ ütles Tiisvend.

Operaatorite hulka, kes erinevates piirkondades teenuseid hakkavad pakkuma, kuuluvad nii Telia, Elisa, Levikom, Tele2, Telset, STV, Citynet, Fiber, FiberMan, Homenet, ProDigi ja Sindi Telekom. Täpsema ülevaate sellest, kes konkreetse piirkonnas teenust pakub, leiab Elektrilevi kiire interneti kodulehelt.

„Sellises operaatorite omavahelise konkureerimise olukorras on kõige suuremaks võitjaks klient. Võib arvate, et kliendi jaoks areneb seeläbi teenuse kvaliteet ja hind muutub soodsamaks,“ lisas ta. „Sega nägime oma pilootpiirkonnas Tallinnas, Veskimetsa, kus ehitasime kiire interneti võrgu ligikaudu 600 potentsiaalse kasutajani“.