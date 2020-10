Elektrilevi saab uue juhi

Mihkel Härmi leping Elektrilevi juhina kestab kolm aastat. Praegu töötab Härm Eesti Energia arendusteenistuses partnersuhete juhina, varasemalt on ta pikalt juhtinud Maailma Energeetikanõukogu (WEC) Eesti rahvuskomiteed.

Elektrilevi nõukogu esimees Hando Sutter sõnas, et Mihkel Härm on ennast tõestanud võimeka noore juhina nii arendusteenistuses kui ka Maailma Energeetikanõukogus. „Ta on ennast pidevalt edasi arendanud, kaitstes hiljuti doktorikraadi energeetikas - nii tugeva akadeemilise taustaga inimesi on meie alal võrdlemisi vähe. Ootus uuele juhile seisneb ennekõike selles, et olukorras, kus klassikaline elektrivõrguteenus on uute tehnoloogiate kiire arengu tõttu muutumas üha keerukamaks valdkonnaks, suudaks Elektrilevi kõigile oma klientidele pakkuda täna ja ka tulevikus mõistliku hinnaga ja mugavat võrguteenust," lausus Sutter.

Mihkel Härmi sõnul on tema eesmärgiks Elektrilevi juhina kasvatada teenuse kvaliteeti, kliendirahulolu ning ettevõtte konkurentsivõimet. Samuti peab ta oluliseks elektrivõrgu digitaliseerimise jätkamist ning regulatsiooni kujundamises kaasarääkimist. „Elektrilevi juhina pean tagama, et tuled põlevad ja klientide arved oleksid võimalikult väikesed. Need ei ole lihtsad ülesanded ja leian, et Elektrilevi inimesed on sellega seni hästi hakkama saanud. Kindlasti on tegemist minu tööalase karjääri kõige vastutusrikkama, aga ka kõige põnevama väljakutsega," rääkis Härm.

Mihkel Härm alustas tööd Eesti Energia arendusteenistuses partnersuhete arendusjuhina 2017. aastal. Enne seda töötas ta kaheksa aastat Maailma Energeetikanõukogu (WEC) Eesti rahvuskomitee peasekretärina. Härmil on doktorikraad Tallinna Tehnikaülikoolist energeetika alal. Lisaks on Elektrilevi tulevane juhatuse esimees ennast täiendanud Estonian Business Schoolis (EBS) finantside ja ärijuhtimise alal.

Tänased Elektrilevi juhatuse liikmed jätkavad ametis käesoleva aasta lõpuni. Praegune Elektrilevi juht Jaanus Tiisvend alustab 1. jaanuarist tööd uue vabaturu võrguteenuste ettevõtte Enefit Connect juhatuse esimehena.