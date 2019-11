Elektrilevi tormikahjude kõrvaldamisest: eesmärk on täna kõikides alalistes elukohtades elektriühendus taastada

"Tormikahjude lõpuotsa on jäänud juhtumid, kus rikked on keerulised, aga uute mastide ja liinilõikude ehitamise järel taastub vool korraga vaid mõnele üksikule majapidamisele," selgitas Elektrilevi käiduvaldkonna juht Andres Tõnissaar.

"Oleme viimastel päevadel helistanud kõikidele kättesaadavatele vooluta klientidele, selgitanud nende olukorda ja väga rasketel juhtudel vahendanud omavalitsuse ja kliendi kontakte või korraldanud erakorralise liinitöö või generaatori. Kuuldes juhtumitest, kus vooluta külmkapis on lapse elutähtsad ravimid või külmas viibib abitu vanainimene, tuleb abi kiiresti korraldada," lisas Tõnissaar ja lausus, et mõistab, et sedavõrd pikk ootamine ei ole kerge ühelegi perele.

"Oleme märganud, et nii mõnigi kord need, kes on tõsises hädas, on tagasihoidlikud või ei oskagi kuhugi pöörduda. Loodan, et meie ülehelistamised on aidanud abi kiiremini õigesse kohta viia," ütles ta.

Tõnissaare sõnul käib praegu rikkemeeskondadel tõsine pingutus selle nimel, et kõikides alalistes elukohtades vooluühendus veel täna taastada. "Teeme kõik võimaliku, et kohtades, kus igapäevaselt elatakse, elekter täna veel majja tuua. Kui kahjuks jäävad mõned tarbimiskohad veel homseks, siis on need pigem suvemajad või sellised majapidamised, kus elekter praegu on juba olemas osaliselt ehk ühes faasis," selgitas Tõnissaar viimaste tööde järjekorda.

Elektrilevi tänab aktiivselt koostööd teinud omavalitsusi ja kõiki partnerettevõtteid, kelle rikkemeeskonnad on erakordsete pingutustega aidanud tormikahjusid kõrvaldada.