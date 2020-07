Elektrilevi: viie aasta pärast peaks suurem osa õhuliinidest olema ilmastikukindlad

Elektrilevi juhtimiskeskuses, kuhu jooksevad kokku rikketeated ja kust koordineeritakse nende likvideerimist, käib veel pühapäevalgi kibe töö.

"24 tundi hiljem me oleme suutnud 30 000 inimesele elektrivarustuse taastada ja samas töö veel käib," rääkis Elektrilevi juhatuse liige Andres Tõnissaar "Aktuaalsele kaamerale".

Tõnissaare sõnul investeerib Elektrilevi 80 miljonit eurot aastas elektrivõrgu ilmastikukindlamaks ehitamisse. See tähendab osa kaablite maa alla viimist ja õhuliinides paljasjuhtmete asendamist isoleeritud juhtmetega, mis kokku puutudes lühist ei annaks.

"Selleks me keskendume elektrivõrgus paljasjuhtmeliste liinide asendamisele ilmastikukindla lahendusega. Kui praegu on ilmastikukindla õhuliini võrgustiku osakaal suurusjärk 68 kuni 69 protsenti kõikidest liinidest, siis viie aasta eemärk on jõuda 76 protsendini," ütles Tõnissaar.