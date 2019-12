Elektrilevi võrgutasu tulevikust: püsitasu osakaal suureneb

„Klientide suurim ootus on üha kasvav võrguteenuse kvaliteet võimalikult mõistliku hinnaga. Arvestades Eesti hajaasustust – nimelt teenindab meil ligikaudu 60 protsenti elektrivõrgust vaid 5 protsenti tarbimist – on võrguteenuse efektiivsuse otsing tõsine väljakutse,“ selgitas Elektrilevi juhatuse liige Priit Treial. Tema sõnul on sellega hästi hakkama saadud – rikete arv Elektrilevi võrgus on võrreldes viie aasta taguse ajaga langenud kaks korda (23 000 vs 12 000), ilmastikukindla võrgu osakaal tõusnud 15% (53% vs 68%) ja võrguteenuse keskmine hind on langenud 20 protsenti (3,79 s/kWh vs 3,04 s/kWh).

„Peame aga jätkuvalt otsima lahendusi, kuidas ülal pidada optimaalset võrgumahtu ja kasvatada selle töökindlust. Efekti võrgu optimeerimisel on andnud peakaitsme suurusest sõltuv püsitasu - lõpetatud on lepinguid tühjalt seisnud tarbimiskohtades ja vähendatud peakaitsmete suurusi, see aitab vähendada ka võrgu uuendamise kulusid,“ ütles Treial. Ta lisas, et tulevikus liigub võrgutasu sarnaselt muule Euroopale püsitasu osakaalu suurenemise ja kilovatt-tunni põhise tasu vähenemise suunal, kuna võrguühenduse hoidmine on püsikulu ega sõltu niivõrd tarbitava elektri hulgast.