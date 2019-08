Elektrirataste tootja loodab investoritelt koguda miljoneid

Miinimumeesmärk ehk 500 000 eurot on juba koos ja kella 11 seisuga on investeeritud 1,06 miljonit eurot. Investeerida saab veel aga 21 päeva ja maksimumeesmärk on 2,5 miljonit eurot.

Viimase kolme aasta jooksul on Ampler Bikes kasvanud nii müügi, töötajate arvu kui ka ambitsioonide poolest. Tänaseks sõidab enam kui 24 riigis kokku üle 3500 Ampleri ratta.

Viimase 24 kuu jooksul on Ampler teeninud enam kui 6,5 miljonit eurot müügitulu ning kasvatanud meeskonna kaheksalt liikmelt 36-ni. Ampleri kontorid asuvad Tallinnas ja Berliinis. 2018. aasta kevadel avati Berliini prestiižses Prenzlauer Bergi linnaosas esimene Saksamaal asuv esinduskauplus ning sel sügisel avab uksed uus tootmistehas Jüris.

"Usun, et meie kasv on olnud rajatud õigetele väärtustele - teeme ausat toodet, millesse ise päriselt usume, mõtleme pikaajaliselt, seame realistlikke eesmärke ning hoiame oma meeskonda, partnereid ja keskkonda. Elektrijalgratas on igapäevaseks liiklemiseks hea valik, selle tõestuseks on miljonid kasutajad kogu maailmas ning kiiresti kasvav turg. Ampleril on selles valdkonnas oluline roll," sõnas Ampler Bikesi tegevjuht ja kaasasutaja Ardo Kaurit.

Funderbeam Group pakub oma investeerimisplatvormi kaudu kasvufaasis väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele kapitali kaasamise võimalust ning investoritele võimalust järelturul investeeringutega piiratud tingimustel kaubelda. Tänaseks on Funderbeami platvormi kaudu turule tulnud üle 40 kiire kasvuga ettevõtet, platvormil on rohkem kui 11 000 investorit enam kui 120'st riigist.

2013. aastal asutatud ettevõttel on kontorid Tallinnas, Londonis, Zagrebis ja Singapuris. Funderbeamis töötab kokku 35 inimest ning ettevõte palkab aktiivselt uusi töötajaid.