Elektritarbijad pääsevad uuel aastal taastuvenergia tasu tõusust

Elektrituruseaduses sätestatud taastuvelektri toetuste maksmiseks tarbijatelt kogutav taastuvenergia tasu jääb 2021. aastaks 1,13 sendi tasemele kilovatt-tunnist ilma käibemaksuta.

Taastuvenergia toetusteks kulub 2021. aastal prognoosi järgi kokku 90,1 miljonit eurot ning tõhusa koostootmise režiimil toodetud elektri toetusteks 3,9 miljonit eurot. Taastuvenergiast toodetakse eeldatavalt 1677 gigavatt-tundi ja tõhusa koostootmise režiimil 122 gigavatt-tundi elektrienergiat.

Taastuvenergia toetustest läheb prognoosi kohaselt pea pool ehk 47 protsenti biomassil töötavatele koostootmisjaamadele. Tuulest toodetud taastuvelekter saab eeldatavalt 32 protsenti toetustest ning päikeseenergia tootjad 18 protsenti. Ülejäänud toetus jaguneb biogaasijaamade ja hüdrojaamade vahel.

Eelneva 12 kuu jooksul kasvasid toetusaluse taastuvenergia ja tõhusa koostootmise mahud 10,9 protsenti ja toodangut toetati 1927 gigavatt-tunni ulatuses. Toetust maksti 103,5 miljoni euro ulatuses, millest tarbijad katsid 88,9 miljonit eurot.

Riik lisas tarbijate eest taastuvenergia toetuste süsteemi 2020. aastal 12 miljonit eurot, mis võimaldab kasvanud taastuvenergia tootmismahtude ja mõnevõrra kahanenud tarbimise juures tasu mitte suurendada. Eeldatavalt hakkab taastuvenergia tasu järgnevatel aastatel vähenema, kuna mitmetel suurtel tootjatel lõpeb 12aastane toetusperiood.

Eleringi juhatuse esimehe Taavi Veskimägi sõnul on Eleringil hea meel, et valitsus leidis praeguses keerukas majandusolukorras võimaluse tulla vastu Eleringi taotlusele ja kompenseerida taastuvenergia tootjatele osa toetusi riigieelarvest.

„Tänases majanduskeskkonnas täiendavate toetuste väljamaksmiseks vajaliku lisasumma korjamine lõpptarbijatelt oleks kindlasti vale ja vähendaks Eesti eksportivate ettevõtete konkurentsivõimet,“ rääkis Veskimägi.

Tema sõnul peaks elektriturg suuresti töötama toetusteta ja meil on hea meel, et taastuvenergia on turupõhiselt üha konkurentsivõimelisem ja järgmise viie aastaga läheb üle 60 protsenti täna toetusskeemis olevast tootmisvõimsusest välja. „Seega vanade taastuvenergia võimsuste toetusperiood saab otsa ja uusi enam sellises rahalises mahus ei tohiks liituda, mis peaks võimaldama meil näha järgnevatel aastatel taastuvenergia tasu vähenemist,“ lausus Veskimägi.