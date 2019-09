Elektroonikaettevõtjad süüdistavad Kert Kingot tööstuspoliitika põhja laskmises

Valdkondlike töögruppide külmutamine, ekspordi ja majanduskasvu unarusse jätmine, võõrtööjõu kasutamisele seatud piirangud, teadusrahastuse kärped ja ettevõtete kasvav maksukoormus on Eesti Elektroonikatööstuse Liidu hinnangul riigi poolt äärmiselt destruktiivsed sammud.

"Alates uue väliskaubandus- ja infotehnoloogiaminisitri saabumisest on lõppenud ära meie tööstussektori töörühmad, milles püüdsime leida lahendusi nii majanduskasvu- ja arengu jätkuks, ekspordi turgutamiseks kui ka järelkasvu tagamiseks valdkonnale,” rääkis Eesti Elektroonikatööstuse Liidu volikogu esimees Otto Richard Pukk. „Otsustesse, mis aga vastu võetakse, ei kaasata tööstuse esindajaid ja nii sünnibki, et puudub konkreetne valdkondlik arenguplaan või tekivad uued piirangud - näiteks võõrtööjõu värbamisel - samas kui püsib tööjõu puudus."

Elektroonikaettevõtjad on majandusministeeriumist uurinud, millised on riigi kavatused pärast seda, kui eelmise ministri Rene Tammisti lahkumise järel kontaktid ettevõtjatega lakkasid, kuid pole vastuseid saanud.

„Aeg läheb, ühtegi selget vastust ei ole ning poliitika puudumine muudab keskkonna investoritele ebakindlaks,” tõdes Pukk.

Puki sõnul on kahetsusväärne, et riigi poolt järjest vastu võetud otsused ja planeeritavad sammud ei soosi majanduskasvu, vaid justkui meelega oodatakse, et majandus nö külmuks ning laual olevate probleemidega ei peaks enam tegelema.