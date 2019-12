Elektroonikasektori väljakutseks saavad suured muutused autotööstuses

Samas jätkub kindlasti ka edaspidi nõudlus tarkade toodete ja digilahenduste järgi, mis tähendab ka nõudluse kasvu elektroonikasektoris - kõik nutikad lahendused kasutavad toimimiseks ju elektroonikat. 5G levik kogu maailmas loob aga omalt poolt nõudluse nii võrguseadmete kui ka asjade interneti seadmete vallas, nii et üldine meeleolu on optimistlik.

Et tagada nõudlusele vastav pakkumine oma valdkonnas, tuleb jätkata tegevust elektroonikatööstuse populariseerimiseks noorte hulgas, et tagada järelkasv ja uute spetsialistide põlvkond. Selleks on meie ülikoolid uuendanud õppekavasid ja tegemas aktiivset koostööd ettevõtetega, et juba koolipingis noortele valdkonna praktilist vaadet pakkuda.