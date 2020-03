Elektrum näeb kehtivas regulatsioonis tagaust Eesti Energia jaoks

Kuigi Eesti elektriturg on 2013. aastast avatud, on elektrimüüja vahetamise aktiivsus kodutarbijate ja väikeste äriklientide sektoris aasta-aastalt vähenenud, märkis Elektrum. Kui vahetult pärast turu avanemist oli turul olevate tarbimiskohtade arvust (toona umbes 740 000) Elektrumi osakaal umbes 10%, siis pärast seda on näitaja ainult kahanenud, püsides 2017. aastast 2% juures. See teeb umbes 15 000 tarbimiskohta aastas.

„Ühelt poolt võiks ju öelda, et stabiilsus on hea. Aga seitse aastat pärast turu avanemist näeme, et enamik kodutarbijaid on siiski kinni suurima turuosalise käes, kellel on kõige suurem turubaas,” sõnas Elektrum Eesti tegevjuht ja juhatuse esimees Andrus Liivand. Suurim turuosaline on riigifirma Eesti Energia, mille osakaal elektritarbimises on 60%.