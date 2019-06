Elering arvutas: kui suur oleks meie elektriarve ilma Vene elektrita?

Vene elekter siseneb meid mõjutavasse Leedu hinnapiirkonda kahest suunast - Valgevenest ja Kaliningradist. Eleringi arvutus näitab, et kui Valgevene kaudu tulev elekter börsilt välja jätta, olnuks börsihind Eestis ca 3% kõrgem.

Kui jätta välja lisaks ka Kaliningradist tulnud elekter, siis olnuks hind ca 5% kõrgem.

Karm tõsiasi on aga see, et kui meie maksaksime oma elektri eest 3 või 5 protsenti rohkem, ei aitaks see ikka kaasa Eesti Energia vanade põlevkiviplokkide turule tagasitoomisele.

Eleringi arvutused

Arvutus on tehtud börsi arvutusmudeliga ja kõikide reaalsete sisenditega (tegelikud müüdud ja ostetud kogused, hinnad).

Eleringi juht Taavi Veskimägi kirjutab ka värskes varustuskindluse aruandes, et siin on Eesti jaoks üks oluline ja suure hinnasildiga valiku koht. Kas me läheme edasi strateegiaga, et integreeritud turgu ja ühendusi on tore omada, kuid igaks juhuks peab olema kogu tootmisvõimsus olemas enda "tagahoovis"?

"Sellise käsitluse korral maksaks tarbija turupõhiste investeeringutega võrreldes ligikaudu pool miljardit eurot enam. Seda olukorras, kus Valga tarbija jaoks tagab elektrijaam Lätis parema varustuskindluse, sest peamine pudelikael kuni 2025 Eesti-Läti elektrisüsteemis asub hoopiski Narva ja Tartu vahel.