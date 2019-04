Elering: fossiilkütuste üheks alternatiiviks on kodumaine rohegaas

Biometaan on täna kasutatav kõikjal, kus täna kasutatakse maagaasi – seal hulgas surugaasi (CNG) tarbivates sõidukites. Eesti riigi eesmärk on kasutad aastaks 2020 transpordis 10 protsenti taastuvkütuseid, millest kolmandik on plaanis katta biometaaniga. Praeguseks on tootmist alustanud kaks biometaani jaama ning neid lisandub veelgi. Samuti on pidevalt juurde tulemas surugaasitanklaid.

Tähtis roll rohegaasi kasutamisel kahtlemata kanda ühistranspordil, kuid selleski vallas ei piirdu asi ainult busside ja taksodega – keskkonnateadlikkuse kasvades on biometaani omaks võtmas üha rohkem säästlikkusele panustavaid tavatarbijatest autoomanikke.