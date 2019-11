Elering küsib Euroopast 111 miljonit eurot

Elering koos Läti, Leedu ja Poola elektrisüsteemihalduritega esitas riikide energiaregulaatoritele heaks kiitmiseks investeeringute finantseerimise taotluse Euroopa Ühenduse Rahastust Mandri-Euroopa sagedusalaga liitumiseks.

Elering planeerib Mandri-Euroopa sagedusalaga liitumise teise etapi investeeringutena rajada kaks sünkroonkompensaatorit ja parendada Eesti-Soome elektriühenduste EstLink 1 ja 2 juhtsüsteeme. Kokku planeerib Elering selles investeerimisetapis investeerida Eesti elektrisüsteemi täiustamiseks 111 miljonit eurot.

Sünkroniseerimisega seotud investeeringute esimesele etapile sai Elering Euroopa Liidu toetuse eelmisel aastal. Investeeringute esimene etapp hõlmab investeeringuid summas 187 miljonit, millest Euroopa Liit katab 140 miljonit eurot. Põhiosa summast kulub Narva piirkonnast algavate ja Valga kaudu Lätti suunduvate kõrgepingeliinide rekonstrueerimisele.

Sünkroniseerimise investeeringute esimene etapp ning varasemalt otsustatud Balticconnectori gaasiühenduse projekt on ainulaadsed selle poolest, et on pälvinud võimaliku kõrgeima, 75-protsendilise toetusmäära.

„Elering on viimase seitsme aastaga kaasanud koos partneritega strateegilistesse energiaprojektidesse ligi 560 miljonit eurot Euroopa Liidu vahendeid. See summa on täienduseks Eesti riigile eraldatud üldisele toetuspaketile,“ ütles Eleringi juhatuse esimees Taavi Veskimägi.

Pärast esitatud investeerimistaotlusele heakskiidu ja ülepiiriliste kulude jaotuse otsuse saamist nelja riigi energiaregulaatorite poolt esitavad süsteemihaldurid eeldatavalt järgmisel kevadel rahastamistaotluse Euroopa Ühendamise Rahastule (CEF).