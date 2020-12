Eleringi otsus jätab Eesti Energia ilma sadade miljonite suurusest toetusest, ees ootab tuline kohtuvaidlus

„Eleringi otsusest kaotab eelkõige Eesti taastuvenergia areng, sest määramatus lükkab Tootsi projekti valmimist jälle edasi. Erinevate vaidlusteta oleks tuulepark juba ammu valmis, toodaks taastuvenergiat ja aitaks nii kaasa Eesti taastuvenergia eesmärkide saavutamisele,” ütles värsket Eleringi otsust kommenteerides Eesti Energia juhatuse esimees Hando Sutter.

Ta märkis, et Eesti Energia küsis Eleringilt toetust, sest Tootsi tuulepargi projekti ettevalmistamisel ja arendamisel oli see ainuke taotlusvoor, mida sihtida sai. „Kiirhinnangul ei saa me nõustuda argumentidega, millega meid toetusest ilma jäeti. Otsuse vaidlustamiseks on aega 30 päeva. Meile on jäetud võimalus lasta kohtul läbipaistva menetluse käigus hinnata, kummal poolel on õigus,” sõnas Sutter, viidates võimalusele, et nad vaidlustavad Eleringi otsuse kohtus.

Tootsi Tuulepark Foto: Ago Tammik

Ei saa otsuse sisu ärisaladuse tõttu avaldada

Elering ei rahuldanud 15. detsembri otsusega Eesti Energia 19. juunil esitatud taotlust saada Tootsi tuulepargile taastuvenergia toetust. Kuigi Eleringi otsus jõustub kohe selle teatavakstegemisel, on võimalik 30 päeva jooksul esitada selle osas vaie kas Eleringile endale või kaebus halduskohtule.

Eleringi pressiesindaja Ain Köster ütles, et ettevõte leidis oma hinnangus, et Tootsi tuulepargi projekt ei vasta tingimustele, mille kohaselt saaks seisuga 31.12.2016 lugeda taotlejat selle investeerimisprojektiga seoses töödega alustanuks ja mis võimaldaks taotlejal saada taastuvenergia toetust nn vana toetusskeemi alusel.

"Elering hindas menetluse käigus taotleja poolt esitatud dokumente ning palus menetluse vältel lisaselgitusi nii taotlejalt endalt kui ka riigiasutustelt," märkis Köster. Ühtlasi rõhutas ta – vastates Eesti Energia juhi hiljutisele kriitikale, et Elering venitab otsuse tegemisega – , et nad tegid otsuse selleks ette nähtud 90 päeva jooksul, kuna viimase sisendi otsuse tegemiseks andis Eesti Energia alles möödunud nädalal.

Samas rõhutas Köster, et otsuse detaile Elering vastavalt avaliku teabe seadusele praegu avalikustada ei saa, kuna otsus võib sisaldada Eesti Energia ärisaladust. Samas ütles ta, et Elering on palunud Eesti Energial märkida otsuses ära oma ärisaladus ning seda hiljemalt 31.12.2020. "Kui Eesti Energia oma ärisaladuse otsuses kinni katab, on Eleringi võimalik anda otsuse kohta täiendavat infot," märkis Eleringi pressiesindaja.