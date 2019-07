Elisa kliendid on Ruhnu saarel juba seitse nädalat leviaugus

„Telefon on numbrit valides umbes 20 sekundit tumm ja siis kas hakkab kutsuma või mitte. Minu kogemuse järgi ei sõltu see üldsegi asukohast. Internetilevi probleem on samalaadne, korra on ja korra pole,“ kirjeldas saarel valitsevat olukorda Ruhnu vallavanem Andre Nõu.

Ta lisas, et ruhnlastele, kes on meretagusest elust tingituna kannatlikud inimesed, oleks mõistetav, kui probleem lahendataks nädala või kahega, aga nüüdseks on piir ületatud ja Elisa kliendid eesotsas vallavanemaga on asunud sideoperaatorit vahetama.

Eriti pahandab saare elanikke, et tänaseni ei ole teenusepakkujalt saadud mingisugustki sisulist tagasisidet probleemi lahenduse eeldatava aja kohta