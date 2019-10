ELMO laadimistaristu saab täna uue omaniku

Vastavalt lepingule annab ELMO võrgustiku senine omanik, MKMi poolt asutatud SA KredEx, kogu laadimisvõrgustiku hiljemalt 22. novembriks üle Elektrilevile. Praeguste ELMO klientide jaoks jätkub teenuse toimine samal kujul kuni detsembrini keskpaigani. Elektrilevi annab enne seda kõikidele klientidele täpse info, kuidas uue võrguhaldajaga teenuse tarbimine edasi läheb.

„Kogu ELMO laadimistaristu ülevõtmiseks on meil kuu aega. Selle aja jooksul kontrollitakse nii paberil kui ka visuaalselt üle kõik antavad varad, fikseeritakse seisukord ning kaasa tulevad lepingud, näiteks isikliku kasutusõiguse lepingud maaomanikega" ütles Elektrilevi juhatuse esimees Jaanus Tiisvend.

„Meie esmane eesmärk on seoses omaniku vahetusega tagada klientidele katkematu teenus ja lihtne üleminek uuele, senisest palju võimekamale teenuseplatvormile, mis alustab tööd selle aasta detsembris," lisas ta.

Majandus- ja taristuminister Taavi Aasa sõnul on õige anda võrk edasi ning pigem doteerida mõnda muud alternatiivkütuse taristut. „Elektrisõidukite arvukus üha suureneb ning on terendav, et erasektor saab selle majandamisega hakkama ilma kahjumit kandmata," lisas Aas.

„Alates uuest aastast tahame elektriautode laadimisvõrgustikus sisse viia juba olulised uuendused," ütles Tiisvend. „Meie soov on mitmes asukohas olemasolevaid kiirlaadijaid kaasajastada, et tekiks ka Euroopa elektriautode poolt kasutatavast CCS-pistikust laadimise võimalus. Mitmes asukohas suurendame võrguühendust, et suurendada laadimiskiirust".

Elektrilevi on suurim võrguettevõte Eestis, hallates ligikaudu 60 000 kilomeetrit elektriliine ja 24 000 alajaama. Lisaks kaasaegse elektriautode laadimisvõrgustiku arendamisele ehitab Elektrilevi ka kiire interneti võrku ja haldab tänavavalgustusvõrku Tallinnas ja Tartus.