ELMO Rent lubab uue ärisuunaga ettevõtetele autopargi kulude kokkuhoidu

„Näeme, et täna on kõige parem aeg vaadata üle oma ettevõtte püsikulud. Kui ettevõtte autopark ei ole täiel määral kasutuses, siis tasub kalli liisingu asemel kaaluda kuupõhist renditeenust. Seejuures on kindlustus, kütus, hoolduskulud jms. juba rendihinna sees ja suur väärtus on elektriautode ja hübriidide keskkonnasõbralikkus," rääkis ELMO Rent ärisuuna juht Ivar Vilmer.

Autodele paigaldatud tehnoloogiaga suudab ELMO Rent analüüsida ettevõtte autopargi tegelikku nõudlust ja kulusid, mille alusel saab selle kasutust automatiseerida ja optimeerida. „Tahame pakkuda ettevõtetele võimalikult mugavat ja paindlikku lahendust - kontori ees ootab töötajaid alati täpselt nõudlusele vastav kogus telefoniga avatavaid autosid, seega on autopark maksimaalselt kasutuses. Samuti saavad töötajad ELMO Rent sõidukiga koju sõita, selle ööseks enda juurde jätta, et hommikul õigeaegselt taas tööle tulla," ütles Vilmer ja lisas, et kuna elektrisõidukitega on lubatud sõita ka ühistranspordirajal, saab seeläbi vältida tipptundide ummikuid linnatänavatel.

ELMO Rent populariseerib kodumaist ja rohelisemat alternatiivi liiklemiseks ning jagamismajandust üldisemalt. Möödunud suvel lisandusid ELMO Rent autoparki uued hübriidsõidukid, tänavu jaanuaris jõudis klientideni veel 10 uut hübriidi. Juba on klientide käsutuses uued Renault Zoe´id, lisanduvad veel Škoda cityGO ja Volkswagen E-up mudelid. Kokku kasvab ELMO Rent autopark 2020. aasta jooksul enam kui 100 sõidukini.

ELMO Rent on elektriautode sõidujagamise ettevõte, mis pakub klientidele keskkonnasõbralikke sõiduvõimalusi. Iga kuu säästetakse ELMO Rent sõidukite abil ettevõtte teatel linnaruumis CO2'te keskmiselt üle 7000kg.