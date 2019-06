Elon Musk on Tesla ajaloo kõige kehvema aasta algusega kaotanud juba 4,9 miljardit

Võrreldes aasta algusega oli Tesla aktsia lõppeva nädala neljapäevaks kukkunud 43%, vähendades sellega Muski aktsiate väärtust 4,9 miljardi dollari võrra, kirjutab Bloomberg. Börsianalüütikud on järjest skeptilisemad Tesla elektriautode nõudluse osas.

Viimase poolaasta arengute tõttu on Tesla neli suuremat aktsionäri kaotanud kokku 7,8 miljardit dollarit, sealhulgas ainuüksi mai panustas sellesse 2,7 miljardi dollariga. Need neli aktsionäri on Musk ise, Tencent Holdings, Saudi Araabia avalik investeerimisfond ja Larry Ellison. Keegi neist ei soovinud Tesla aktsialangust kommenteerida.

Oracle’i asutaja Larry Ellison, kes on avalikult Muski väga tugevalt toetanud, ostis möödunud aastal 3 miljonit Tesla aktsiat ja liitus mullu detsembris ka ettevõtte nõukoguga.

Tesla aktsialangus võib mõjutada ka Ameerika suurpanka JPMorgan Chase’i. Kuigi Saudi Araabia investeerimisfondile kuulub 5% Tesla aktsiatest, siis Financial Times’ile teadaolevalt kindlustas fond jaanuaris aktsiad läbi kokkuleppe JPMorgan Chase’iga. Ka suurpank ei soovinud Tesla aktsialangust kommenteerida.

Musk, kes oli veel aasta alguses Bloombergi miljardäride indeksis 29. kohal, on langenud 47. kohale. Tema vara väärtus on nüüdseks langenud 19,7 miljardi dollarini.