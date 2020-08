Elon Musk ronis rikaste edetabelis veel kõrgemale, ettevõtja vara väärtus on teinud tänavu tohutu hüppe

Musk möödus Prantsuse miljardärist Bernard Arnault'st ja tema vara väärtus tõusis 84,8 miljardini, kirjutab Business Insider.

Muskist eespool on praegu Facebooki asutaja Mark Zuckerberg, kelle vara väärtus ulatus 99 miljardini.

Ettevõtja vara väärtust kasvatas Tesla aktsia, mis tõusis sel nädalal üle 1800 dollari. Autotootja aktsia on tänavu kasvanud 349 protsenti. Muski vara väärtus on suurenenud tänavu 57,2 miljardi võrra, millega ta jääb alla vaid Amazoni asutajale Jeff Bezosele, kes on 73 miljardi võrra rikkamaks saanud.