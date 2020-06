Elon Musk ründas Amazoni koroonaraamatu pärast: aeg on see ettevõte lammutada

Musk reageeris kirjanik Alex Berenson säutsule, mis väitis, et Amazoni otsekirjastusteenus Kindle Direct Publishing keeldus tema raamatu avaldamisest. Berensoni raamat seab kahtluse alla selle, kas COVID-19 on nii surmav kui terviseeksperdid väidavad, kirjutab Wall Street Journal.

„See on hullumeelne," säutsus Musk, kes on varasemalt väljendanud skeptilisust pandeemia suhtes ja kritiseerinud USA valitsuse viirusevastaseid meetmeid. „On aeg Amazon lammutada. Monopolid on halvad!" lisas ta.

Varsti pärast Muski postitust kirjutas Berenson, et Kindle otsustas ikkagi ta raamatu avaldada.

Amazon domineerib USA raamatuturgu ja kolm neljandikku e-raamatute müügist toimub läbi selle.