Elon Muski aasta on alanud pööraselt. Kui palju ta ühe tunniga teenib?

Elon Muski vara väärtus kasvab kiiremini kui ühelgi teisel miljardäril maailmas. Ta on teeninud 400 miljonit päevas ehk 16 miljonit tunnis. Ta on aasta algusega võrreldes 13,5 miljardi dollariga plussis. Detsembris oli Tesla turuväärtus veel 60 miljardit dollarit, veebruariga on see kerkinud üle 160 miljardi. Kasv on olnud meeletu.

Vaatame ka otsa Muski ootavale boonusprogrammile. Veel mõni aeg tagasi tundus see olevat võimatu missioon. Täna enam mitte. Tesla nõukogu presenteeris tema boonussüsteemi 2018. aasta jaanuaris. Selle suurus võib ulatuda 100 miljardi dollarini. Talle on seatud 12 eesmärki, mida nimetatakse ka portsjoniteks.

Esimese portsjoni pidi ta saama siis, kui Tesla turuväärtus tõuseb üle 100 miljardi dollari. See on juba saavutatud. Plaani avalikuks tegemise ajal oli turuväärtus 50 miljardit. Pärast seda saab Musk järgmisi portsjone nautida juba siis, kui Tesla turuväärtus kasvab järgmise 50 miljardi võrra. Kuna see juba on üle 150 miljardi, siis on veel üks eesmärk täidetud. Kui Tesla väärtus kerkib 650 miljardi peale, siis saab ta kätte kogu 100 miljardi suuruse boonuse.

Muski peamine vara tuleb muidugi Tesla ja Space-X-i aktsiatest.