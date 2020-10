Elon Muski kirev sugupuu: modellist ema, miljonäridest sugulased ja isa, kes sai lapse oma kasutütrega

Musk on kaks korda olnud abielus ja tal on kuus last. Ettevõtja on sündinud Lõuna-Aafrika Vabariigis, kuid ta kolis 17-aastaselt Kanadasse, kirjutab Business Insider.

Tema ema töötas pikalt modellina ja mitu sugulast on ettevõtjad.

Errol Musk - Elon Muski isa

Elon Musk on oma insenerist isa kohta öelnud, et tal on väga kõrge IQ ja Errol on väidetavalt noorim inimene LAV-is, kes on saanud inseneri kvalifikatsiooni.

Eloni vanemad lahutasid kui ta oli noor ja ta kolis oma isa juurde elama.

Errol sattus meediasse 2018. aastal kui selgus, et ta sai lapse oma toona 30-aastase kasutütrega, keda ta on tundnud ajast, mil naine oli nelja-aastane.

Eloni ja Erroli suhe on halvenenud ning Tesla juht on kirjeldanud oma isa kui „kohutavat inimest". „Teil pole aimugi kui halb ta on," rääkis Elon. „Ta on pannud toime peaagu iga mõeldava kuriteo."

Maye Musk - Elon Muski ema

Maye on töötanud modellina üle 50 aasta, ta alustas karjääri 15-aastaselt. Praeguseks on ta 72-aastane.

Maye ja Errol lahutasid abielu 1979. aastal ning Eloni ema on kirjeldanud suhet vägivaldsena.

Kimbal Musk - Elon Muski noorem vend

Kimbal kolis Kanadasse koos Eloniga ja on nüüdseks asutanud kolm ettevõtet. Vennad asutasid tarkvaraettevõtte Zip2, mille nad müüsid 1999. aastal 307 miljoni dollari eest. Ta oli ka Elon Muski asutatud Paypali investor ning kuulub praegu Tesla ja SpaceX-i juhatusse.

Tosca Musk - Elon Muski noorem õde

Tosca on töötanud produtsendina alates 2001. esimesest aastast ja on teinud üle 30 filmi. Ta on voogedastusteenuse Passionflix kaasasutaja ja juht. Tosca on Passionflixile kaasanud neli miljonit dollarit investoritelt, kelle seas on ka Kimbal Musk.

Lyndon Rive, Peter Rive, Russ Rive - Elon Muski nõbud

Lyndon ja tema vend Peter asutasid taastuvenergia ettevõtte Solarcity, mille Tesla 2016. aastal 2,6 miljardi dollari eest ära ostis.

Enne Solarcityt asutas Lyndon koos vendade Russi ja Peteriga tarkvarafirma Everdream, mille nad müüsid hiljem 120 miljoni dollariga.

Justine Musk - Elon Muski esimene abikaasa