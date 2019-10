Elon Muski kuulus kohtuasi. Kas miljardär on tõesti rahalistes raskustes?

Vernon Unsworth kaebas kuulsa ettevõtja kohtusse, kuna see ütles tema kohta aastaid tagasi toimunud Tai laste koopast päästmise operatsiooni ajal, et ta on „pedo guy" ehk viitas, et tegemist on pedofiiliga. Selline väljaütlemine on Muskile juba kaasa toonud omajagu peavalu. Nüüd on loosse tõmmatud ka Muski poolt kasutatav kindlustusfirma AIG. Nimelt on Musk öelnud vande all olles Unsworthi advokaadile, et ta on finantsiliselt nadis seisus - tal ei ole ei raha ega vara, mida oleks lihtne rahaks teha.

Unsworthti advokaat kirjutas kohtule järgmist:

„Kuna Musk on vande all öelnud, et ta on rahalistes raskustes, siis on härra Unsworthil õigus teada, milliseid kindlustussummasid AIG maksab, milliseid ei maksa ja kas nad on mõne osas kohtusse pöördunud."

Muski advokaat on öelnud, et kindlustusfirma kaasamine nende kaasusesse on järjekordne rahaahnuse tunnus ja ühtlasi nimetab seda mõttetuks katseks.

„Härra Musk selgitas, et suur osa tema vara väärtusest on kinni tema ettevõtete all. Muidugi on härra Unsworthi advokaadid selles (kindlustusega seotus) kinni, sest kogu juhtum ei ole midagi muud kui raha saamise katse."

Kuidas saab aga miljarär Elon Musk olla rahatu? Lihtne. Tema vara võibki olla ettevõtete nagu Tesla ja SpaceX all kinni ja ta ei plaani osalusi ka müüa. Kohtuasi algab igatahes 3. detsembril.