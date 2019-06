Elron saab uued „porgandid”, mille hind pole teada

„Uute rongide soetamisel on arvestatud pidevat nõudluse kasvu. Soovime, et oleks rohkem sõiduvõimalusi erivajadustega inimestele ja lisaruumi jalgratastele ning lisanduks mugavusteenuseid toitlustuse näol,“ ütles majandus- ja taristuminister Taavi Aas.

Kuus aastat tagasi soetatud rongide tulemisest saadik on reisijate arv kahekordistunud. „Täna oleme olukorras, kus kõik rongid on igapäevaselt kasutusel ning kohati on keeruline leida sobivat aega remondi ja hooldustöödeks,“ lisas Aas.

Hübriidrongid tulevad eeldatavalt liinile 2022. aastal. Elektrirongide soetamise ajaline määratlus sõltub Haapsalu rongiliini väljaarendamisest. Rongide hind selgub hanke käigus.

2009. aastal kuulutas Elron, sel ajal Elektriraudtee AS, välja hanke 18 elektri- ning 20 diiselrongi soetamiseks, mille võitis Stadler Rail Group. Elron esitas Stadlerile suurima transpordiüksuse tellimuse Eesti ajaloos, mis koosnes 12 kolmevagunilisest ja kuuest neljavagunilisest elektrirongist ning kuuest kahevagunilisest, kaheksast kolmevagunilisest ja kuuest neljavagunilisest diiselrongist.

Elektrirongide tellimuse maksumus ulatus ligi 80 miljoni euroni, millest 85 protsenti finantseeris Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond. Uute diiselrongide väärtus oli 96 miljonit eurot, mis võeti Šveitsis asuva finantsettevõtte Estonia Train Finance AG abiga kapitalirendile.