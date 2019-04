Elroni juht: tegelikult on piinlik, et inimesed peavad rongis püsti seisma. See on ebanormaalne

Endine majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi kantsler Merike Saks nendib, et isegi kui uus valitsus leiab uute rongide jaoks raha, ei näe me neid enne 2022. aastat.

Olete Elronit juhtinud kolm kuud. Kuidas on see aeg möödunud?



Väga äge on. See on majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumiga võrreldes palju konkreetsem maailm. Kantsler tegeleb kõikide probleemidega, näiteks äriühingute või ametitega seotud teemadega. Enamik asju, mida tuleb lahendada, on n-ö majast väljas ja otseselt sinu kontrolli alt väljas. Kontrast on suur. Siin on kõik palju konkreetsem. See on heas mõttes nagu jäneseurg, kuhu oled sisse läinud ega tea, kui sügav see on. Mulle meeldib see iga päevaga üha rohkem.

Ja kui sügavale tundub jäneseurg minevat?



(Naerab.) Et millal põhi paistab? See sõltub väga palju ressursist. Meil on rongidega ikka tõsine häda. Kui me neid juurde ei saa, siis mis on perspektiiv? Me paneme ühe Narva väljumise veel juurde, aga siis on ka kõik. Rohkem lihtsalt pole võimalik. Ja ka hooldusgraafikutega oleme hädas. Aga sõitjate arv kogu aeg kasvab. Tekib küsimus: mis siis saab?

Nii et Elroni suurim probleem on praegu rongide puudus?



Jah, praegu on selgelt rongide puudus. Tegelikult on piinlik, et inimesed peavad rongis püsti seisma. See on ebanormaalne. Riik on kaua tahtnud viia inimesed ühistranspordi juurde ja kui näeme sõitjate arvu kasvu, siis seda momenti ei tohi maha magada. Me isegi ei tea, kui suur meie potentsiaal on. Eriti kui kiiruse saaks ka veel suuremaks. Näiteks Tartu suunal on meil bussi ees selge eelis. Eesti Raudtee investeerib praegu infrastruktuuri. Ma näen siin väga suurt potentsiaali. Riigi eesmärk on tuua inimesed autodest ühissõidukitesse ja praegu on suurepärane võimalus.