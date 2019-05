Elroni kahjum süvenes möödunud aastal üle 5 miljoni euro

Elronile ehk ärinimega AS-ile Eesti Liinirongid makstav riigipoolne toetus on viimase kolme aasta jooksul aasta-aastalt kasvanud. Kui 2016. aastal maksis Eesti riik Elronile dotatsiooniks 23,2 miljonit eurot – sellest 15,6 miljonit oli reisijateveoks ja 7,6 miljonit uute rongide ostuks –, siis 2017. aastal kasvas riigipoolne toetus 25,6 miljoni euroni.

Möödunud aastal tegi Elronile eraldatav dotatsioon korraliku, üle 40%-lise hüppe, kui reisijateveo jaoks anti rongifirmale 22,1 miljonit eurot ja uute rongide ostuks 15,6 miljonit. Sellega küündis mullu riigipoolne finantseerimine 37,7 miljoni euroni. Selle kõrval aga süvenes ka ettevõtte kahjumi suurus.

Kui 2017. aastal küündis see 3,8 miljoni, siis 2018. aasta lõpuks süvenes see 1,4 miljoni võrra, küündides üle 5,2 miljoni. Samas ettevõtte müügitulu on kasvanud 20,4%. Kui 2017. aastal oli see 13,2 miljonit, siis möödunud aastal teeniti 15,9 miljonit eurot.

Ettevõtte enda selgituste kohaselt aitas piletitulu lisaks suuremalt reisijate arvule kasvatada piletihindade tõus, mis oli keskmiselt umbes 5%, ning soodsate perioodipiletite kasutamise vähenemine. Ehk keskmiselt sõidu eest saadav tulu oli suurem.

Samuti kasvas väga tugevalt sõitude arv suuremate keskuste vahel ning esimese klassi kasutus, kus keskmise sõidu pikkus ja piletihind on kõrgemad. Samas on suur nõudlus pikemate liinide osas viinud olukorrani, kus rongid on tihti ületäitunud, mis pärsib oluliselt edasisi arenguvõimalusi ning muudab rongide arvu suurendamise vältimatuks.