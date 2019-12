Elronil ei õnnestunud rongilaenu prisket intressi vähendada

Ärileht kirjutas veebruaris, et käivad arutelud selle üle, kas oleks võimalik diiselrongide laenu refinantseerida.

2010. aastal sõlmis AS Eesti Liinirongid ehk Elron riigihanke võitja Stadler Bussnang AG-ga lepingu 18 elektri- ja 20 diiselrongi ostmiseks. Kuigi põhileping on sõlmitud Šveitsi rongitootja Stadleriga, oli ettevõttel hanke järgi lubatud finantskohustused üle anda. Seega moodustati Estonia Train Finance AG (ETF), kuhu kaasati üks Šveitsi pank ja erainvestorid. Elron tasub rendimakseid ETF-ile, kuid tootja kohustused on endiselt Stadleril.

18 elektrirongi eest tasuti 79,5 miljonit eurot, millest 85% maksis Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond. Ent 20 diiselrongi eest tasub Elron 20-aastase kapitalirendi korras kokku ligi 200 miljonit eurot. Sellest summast 96 miljonit on diiselrongide väärtus, 76,1 miljonit intressid ning ülejäänu kindlustus ja muud kulud.

Elroni turundus- ja kommunikatsioonijuht Mariis Adamberg ütles, et Elron on kohtunud ETF-i esindajatega ja arutanud võimalikku kokkulepet refinantseerimise teemal. „Paraku on tehingu struktuur selline, et sinna on kaasatud mitmed osapooled, kes on omavahel lepingutega seotud ning seetõttu ei näinud ETF vähemalt esialgu võimalust refinantseerida tehingut viisil, et see Elronile kasulik oleks," selgitas Adamberg.

Diiselrongide intressimäär on 6,75 protsenti ja keskmine kuumakse umbes 824 000 eurot.