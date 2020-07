ELU VÄIKESAARTEL | Abrukale sõidutab huvilisi konkreetse jutuga laevakapten, kes on ka ise saarel üles kasvanud

„Siin eestlased on väga eeskujulikud olnud. Kui öeldi, et hoidke kaks meetrit vahet, nad tegid seda. Kui öeldi, et ärge saage kokku, ärge õue minge, siis nad tegid seda. Nüüd, kui öeldi, et puhake Eestis, nad teevad seda ja kuhu ikka ilusate ilmadega minna, kui mitte väikesaartele,” kirjeldab parvlaev Abro kapten Kaupo Heinlaid (36), kui suurt huvi tuntakse sel suvel Abrukale sõitmise vastu. Näiteks juunikuus tuli peale plaanitud väljumiste teha kümme lisareisi, enim saarele tahtjaid oli jaanipäeva paiku.

Aeg-ajalt tekitab muidugi reisijates ka pahameelt, kui nad suure huvi korral peavad saarele saamist või sealt Saaremaale pääsemist ootama. „Kui ma hommikul Abrukale sõites olen sellest rääkinud, siis mõni tund saare peal on kogu selle jutu peast pühkinud ja aeg-ajalt sellist nägelemist on kai peal küll,” muigab Heinlaid. Oma konkreetse olekuga suudab ta siiski alati asjad kontrolli all hoida. „Oma kord on ees ja sellest ma üle ei lähe,” kinnitab kipper.