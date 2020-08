ELU VÄIKESAARTEL | Kunagi suletud olnud saarel vohab džungellik mets ja tärkab ettevõtlus

Saarel pole ka poodi ja mobiiltelefoniga pole levi puudumise tõttu suurt midagi teha. „Kui sa just ise endale siia töökohta ei loo, pole tööd ka,” nentis sealse Merikotka puhkemaja perenaine Mare Lehtla. Naissaarel pole elektrivõrku, majapidamised toimivad generaatorite, patareide ja päikesepaneelide abil.

Mare kolis saarele püsivalt elama viis aastat tagasi. Ta meenutas, et elektrita elamine vajas harjumist. „Vajutad ikka lülitit seinal, et paneks lambi põlema,” ütles ta. „Mõtled, et miks tuli põlema ei lähe. Siis alles tuleb meelde, et elektrit ei ole.” Ka generaatori hingeelu tundma õppimine võttis omajagu aega. „Kütust läheb ju palju. Tegimegi nii, et kui pimedaks läks, panime generaatori tööle, ajasime oma asjad ära, külmkapp külmetas ka end külmemaks, ja ööseks lülitasime jälle välja.”