ELU VÄIKESAARTEL | Mees, kes müüs esimesena Eesti põlevkiviõli välismaale

„Ei olnud siin mingit ettevõtlikkust, lihtsalt oli vaja raha teenida,” rehmas tegus kalaäris tegutsev vanahärra Kalju Sakk. „Pärast sõda oli elu üsna kokku varisenud. Isamaja lõhuti ära: kolm seina ja pool katust oli jäänud. Tuli ehitada. Ja pidi ju teenima,” meenutas ta. „Kui püüdsin tonni särge, sain riigilt 64 rubla, kui aga viisin kilo voblat Leningradi, sain 3,5 rubla, nii et 20 kilo pealt oligi see raha teenitud, mida meie kalapunktist sai.”

Sakiga kohtudes ei reeda miski, et ta on elav ülevaade Eesti ajaloost. Vähe on inimesi, kes oleksid oma nahal kogenud praktiliselt kõike: karjäär, välismaaga suhtluse algus, äritegemine, palju raha, kogu teenitu kaotus pankrotistunud pangas, investeerimiskunstnike pettused, vaidlused maksuametiga, börsikrahh.