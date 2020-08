Riiklikku ühendust Tallinna ja Naissaare vahel ei ole. Kes on Naissaarel käinud, sõitis sinna eraalusel ja ilmselt mitte talvel, sest turismiettevõtted tegutsevad kevadest sügiseni.

Aurik Katharina ootab hommikuses sadamas. Juba väljast kuuleb Elvis Presley laulu „Jailhouse rock”. Rock’n’roll saadab meid terve tee saarele. Auriku baaris ostavad kliendid õlut või limonaadi, nii kuidas vanus lubab.

Prantsatame maha tantsusaali, kus õige pea tuleb meiega juttu ajama laevakapten ja saaregiid Herkki Haldre. Herkki on Naissaare huvireise ja saaretuure korraldanud viimased viis aastat. Mereklubi OÜ, kellele Katharina kuulub, on pereäri. „Naine on mul leti taga ja poeg töötab laeval mehaanikuna,” seletab Herkki. Mõned inimesed on laeval siiski veel, näiteks tüürimees.