ELU VÄIKESAARTEL | Paik, kus keset metsa asub Eesti ainus tasuta gaasipliit

Viimsi poolsaarest ligi kümne kilomeetri kaugusel asuval Pranglil on inimesed püsivalt elanud 13. sajandist. Tegemist on ainsa Põhja-Eesti saarega, kus on püsielanikkond olnud üle 600 aasta. Prangli üks huvitavamaid vaatamisväärsusi on saare kaguosas keset metsa asuv nn gaasipliit. Täpsemalt on tegemist toruga, mis on puuritud maa sisse ja kust immitseb gaasi, mille võib süüdata. Söögi valmistamiseks on sealsamas kõrval ka pann.

Ent maagaasi, mis on tekkinud enne viimast jääaega seal kasvanud taimede ja turba lagunemisest, on Prangli pinna all nii vähe, et see ei suudaks katta saare enda vajadusigi. Naftat ja maagaasi otsiti Pranglilt 1920. ja 1930. aastatel. Esimese vabariigi lõpus rahastas otsinguid ärimees Boris Linde, keda toonased ajalehed nimetasid Eesti Rockefelleriks

Pranglil on aset leidnud ka kunagise nn piiritusekuninga pere jõhker mõrv ja saare lähedal läks maailmasõja ajal põhja laev Eestirand.