ELU VÄIKESAARTEL | Piirissaarel on elu nagu kommunism: torustik, vesi ja prügivedu tasuta

Saarel elada on keerulisem kui mandril, sest iga väiksemgi asi tuleb kohale vedada. „Eks siin käivadki asjad teistmoodi, ka inimesed ja suhtumine on teismoodi kui mandril,” tõdes Piirissaare saarevaht Toomas Lindjärv. Näiteks tõi ta, et kõikide majadeni saarel veetorustik veel ei ulatu, kuid sellega tegeletakse.

Torustiku ehitamine ei lähe kohalikele midagi maksma, sama kehtib ka vee ja prügiveo puhul. Nende eest tasub Tartu vald, mille koosseisu saar kuulub, sest on tarvis, et inimesteni jõuaks kvaliteetne joogivesi ja et ka prügi ei jääks saarele vedelema.