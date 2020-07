ELU VÄIKESAARTEL | Rannarootslastest põlvnev meistrimees hoiab elus Vormsi traditsioone

„Ärge arvake, et see on suur kaluripaat – ei, ma tegin sellise väikese. See on tegelikult mitmeotstarbeline. Esiteks pole sellel kiili ja see on hästi väikese süvisega, sest veetase Rumpo küla all kõigub aastas peaaegu meetri,” räägib põline vormsilane Algor Streng (39), kes on juba üle 15 aasta mitme teise ameti kõrval ehitanud ajaloolisi puupaate.

„Kuna ma pole varem sellist paati teinud, on see lõigatud otsaga,” lisab ta. Streng on ka kutseline kalur ja käib selle paadiga merel kala püüdmas. Vormsi talumuuseumis on rootslaste abiga taastatud tüüpiline teise maailmasõja eelne Vormsi rootslaste talu.

Peale paadiehituse on Streng 17. eluaastast aidanud ehitada ja parandada rookatuseid. Ta õppis seda oma isalt Ants Strengilt. Viimased kümme aastat on Streng teinud ka sepatööd, mida on õppinud omal käel ja iseenda vajadusest tingituna. Alguse sai asi siis, kui ta hakkas saarel vana talukohta taastama. „Tahtsin parandada erinevaid asju – küll oli kuurile haake vaja, küll ustele hingesid. Ja ma tahtsin teha nii, nagu oli vanasti,” räägib ta.