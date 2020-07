ELU VÄIKESAARTEL | Tugevalt kokkuhoidvad abruklased tegelevad nii turismi, veisekasvatuse kui ka pilliroost joogikõrte valmistamisega

„Tegelikult on see maru äge, mis siin saarel toimub. Enam ei saa öelda, et on eraldi suvesaarlased. Tänu uuele laevale ja sellele, et eelmisel aastal saime siia valguskaabli, on see seltskond, kes elab küll juppide kaupa siin, terve aasta pildis,” märgib Abrukaga kogu elu olnud Jaan Lott, keda oleks varem võinud samuti pigem suvesaarlaseks nimetada. „Käid mõnel novembriööl saarel ringi ja vaatad, et aknad on valged,” lisab ta.

Kui Lott on otsustanud oma Abruka kodu pilliroost joogikõrsi valmistama hakata, siis lisaks tegeletakse Liivi lahe suuruselt kolmandal saarel veisekasvatusega ning turismiga. Sel suvel avati lisaks senisele kahele turismitalule uus majutuskoht Must Pärl, kus on baare, mis meelitab saarlasi purjekaga väikesaarele tulema. Saarel tegutsevad üheskoos põlised Abruka elanikud ja uus energiat täis põlvkond.