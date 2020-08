„Prangli külalisi üllatab alati see, et nad justkui rändavad ajas tagasi,” ütles Marika Linholm, kes peab saarel kohvikut ja kämpingut. „Samuti loodus. Kui vaatad siinset loodust, siis ühel pool saart on ilusad mustikametsad, teisel pool on ainult liivaväljad.”

Kuigi koroonapandeemia tõttu on tänavu välisturistide hulk kokku kuivanud, leiavad Eesti inimesed järjest sagedamini tee saarele. Välismaalastest käivad Pranglit aktiivselt soomlased, kes tulevad üle mere oma alusega.

„Siin satub turist justkui täiesti teise maailma. Inimesed elavad maaelu, suuri hotelle või teid pole. Mõned välismaalased on küsinud, kas siin ikka eurod kehtivad või kas teil televiisorid on,” ütles reisikorraldaja Prangli Reisid juht Annika Prangli.

Prangli tõi esile ka teisi huvitavamaid juhtumisi, mis turistidega on aset leidnud.