ELU VÄIKESAARTEL | Vormsi kõige olulisemal ristmikul asub kõrts, kus korraldatakse kord aastas mädakala pidusööke

„Ma mäletan seda esimest mõtet, kui ma siia sisse astusin ja mõtlesin, et see on nii äge koht, et tahaks ise omada kunagi sellist kohta,” meenutas teist aastat Vormsi kõrtsis Krog No. 14 juhatajana toimetav Ardi Ilves (28), mis oli tema esimene emotsioon, kui ta umbes kümme aastat tagasi kõrtsi sisse astus.

Kuigi meie eelmise nädala külastust Vormsil saatis korralik vihmasadu, oli saare ainus kõrts sellele vaatamata tund aega pärast avamist, kella ühe ajal pealelõunal inimesi täis. Selle üle imestasid ka kõrtsi töötajad. „On kiire tund olnud,” tõdes üks neist.

Andres-Andi Sarvele ja Kristjan Rahule kuuluv söögikoht ise on Vormsi saare keskuses Hullo teeristis tegutsenud viimased 12 aastat. Seda majandav ettevõte Ida-India Kompanii OÜ loodi 2008. aasta juunikuus ning näitab iga-aastaselt üha paremaid majandustulemusi. 2019. aastal ületati ka 100 000 euro piir.