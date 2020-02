Elust pärast pensionireformi: mis saab fondis olevast rahast kui pooled kogujad otsustavad lahkuda?

Kui fondijuht sooviks portfelli koostise täpselt samaks jätta, peaks ta müüma kõiki portfellis olevaid väärtpabereid proportsionaalselt. Praktikas ilmselt fondijuhid sellist täpsust taga ei aja, kuna:

kõiki vähemlikviidseid portfelli komponente ei pruugi olla võimalik müüa ka viie kuu jooksul

vähemlikviidsete investeeringute müügihind võib keerulisemas turuolukorras olla madal ja sellise hinnaga fondijuhil müügihuvi puudub

kõigi portfellis olevate väärtpaberite kauplemine toob kaasa kauplemiskulud

On tõenäoline, et fondijuhid müüvad portfellidest likviidsemaid investeeringuid. Raha väljavoolu järgselt on portfellide koostis seetõttu mõnevõrra muutunud ja ebalikviidsete investeeringute osakaal kasvanud. Kas fondidesse jääjad peaksid selle pärast muretsema? Kui ebalikviidsete investeeringute osakaal on raha väljavoolu järgselt muutunud väga suureks, siis ehk küll. SEB fondides on vähemlikviidsete investeeringute osakaal alla 10%. Juuresoleval joonisel on näha kui suure osa portfellidest suudame probleemideta müüa nädala jooksul. Lisaks sellele suudame osa portfellist müüa ka maksimaalselt ühe kuuga.



Nädala jooksul müüdavate varade osakaal SEB pensionifondides. Graafik: SEB

Kui näiteks pool rahast voolab pensionifondidest välja ja me ebalikviidseid investeeringuid ei müü, kasvab selliste investeeringute osakaal eelneva näite puhul kuni 20%-ni. Meie hinnangul pole ka see suurusjärk fondidesse jääjatele problemaatiline. Me ei ole sunnitud müüma ühtegi vähemlikviidset vara nö kiirmüügi hinnaga.

Kordame ka igaks juhuks üle fondidesse jääjate eelised: