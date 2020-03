Emissioon õnnestus, ent pikemaajalised võlakirjad oleksid ahvatlevamad

Võlakirju polnud mõtet korraga suures mahus emiteerida, kuna polnud teada, kui suur on nõudlus nende järele. Kuna osales ainult neli diilerit, siis on ostjaskond või võlakirju ostjatele vahendajate hulk väga väike. Seetõttu pole ette näha ka aktiivset võlakirjadega kauplemist, pigem hoitakse neid lunastamiseni.

Pealegi ei saa kindel olla, et näiteks aasta pärast, kui võlakirju on tarvis refinantseerida, on intressitase veel soodne. Samuti ei oska keegi öelda, kui kaua kriis kestab. Seetõttu oleks turvalisem teha näiteks kolme- kuni viieaastasi võlakirju, mille puhul riigil on õigus laen enne tähtaega tagasi maksta.