Emotsionaalne vaidlus kliente külmaks jätva keskuse üle. T1-le on pankrotihoiatuse teinud ka keskuse ehitaja Merko

„Eks T1 on teatud mõttes minu laps ja siis ongi nii, et kui laps natuke köhib või nuuskab, siis pead olema tema juures nii hommikul kui ka õhtul ja vahel ka öösel, rääkimata päevast,” sõnas T1 Mall of Tallinna kaubanduskeskuse juht Allan Remmelkoor Ärilehele mullu jõulude ajal ilmunud intervjuus. Nüüd võib öelda, et keskuse probleemid on kergest nohust arenenud tõsiseks haiguseks, ent osaliste hinnangud nii diagnoosi kui ka ravi kohta erinevad totaalselt.

Homme kella 18-ks peavad kaubanduskeskuse 70 võlausaldajat valima poole. Kas toetada T1 omanike esitletud saneerimiskava, millega makstakse võlad – paljudele kõigest 40% ulatuses – kümne aasta jooksul, või otsustada kiire lõppmängu kasuks ja usaldada (sisuliselt pimesi) potentsiaalset uut omanikku, kes lubab enamikule võla tasuda täies mahus kuue kuu jooksul?