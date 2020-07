Enamik finantsjuhte ei pea riigiabi vajalikuks

Riiklikku toetust peab Eestis kriitiliselt tähtsaks vaid 6% finantsjuhtidest. Foto: Karin Kaljuläte

Keskmiselt üle poole ehk 57% Baltikumi finantsjuhte usub, et koroonaviiruse pandeemia tõttu ei sõltu nende ettevõtte saatus valitsuse toetusest, Eestis on see arv veelgi suurem, selgub hiljutisest uuringust, kirjutab Äripäev.