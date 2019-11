Enamikul Lõuna-Eesti suurtormis kannatanud ettevõtetest pole kahjunõudeks õigust. Ka Nopri talu peab sellest suu puhtaks pühkima

Kui tavaolukorras peab Elektrilevi rikked kõrvaldama 16 tunni jooksul, siis eriolukorra puhul, nagu oli seda ka Lõuna-Eestit räsinud torm, tuleb rikked kõrvaldada 72 tunni jooksul. See tähendab, et viimase tormi järel saavad kahjunõude Elektrilevile esitada üksnes need kliendid, kes olid elektrita üle 72 tunni, vahendas "Aktuaalne kaamera". Elektrilevi on saanud 100 kahjunõuet, millest 48 on juba rahuldatud.

"Kellel sügavkülmad sulasid üles, seal olnud toitained riknesid. Aga see 16 000 eurot, mida Elektrilevi on praegu hüvitanud nendele 48 kahjunõudele, kindlasti ei ole see summa, mida paljud ettevõtted kannatasid, kui me räägime siin toiduainetööstustest, puidutehastest," rääkis Elektrilevi käiduvaldkonna juht Andres Tõnissaar.

Nopri talu oli elektrita 45 tundi ning nende otsene kahju oli 5000 eurot. Tulenevalt eriolukorrast ei ole neil lootust kahju hüvitamisele. "Olen oma aega ja närvi hindav ja rohkem ma sellega ei maadle," kommenteeris Nopri talu peremees Tiit Niilo.

Loe pikemalt ERRi uudisteportaalist.

Ka Ärileht kirjutas pärast Kagu-Eestit tabanud tormi sellest, millise löögi andis see piirkonna toiduainetetööstustele ning loomakasvatajatele. Võrumaal tegutsev Nopri talu peremees kirjeldas näiteks, kuidas ta sai pärast kahte päeva elektita olemist selle tagasi üksnes tänu isiklikule ponnistusele.