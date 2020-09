Endel Siff plaanib Kopli poolsaarele ooperimaja ja kruiisisadamat

Möödunud nädalal algatas Tallinna linnavolikogu Meeruse sadamaala detailplaneeringu, mille järgi on 15,6 hektari suurusele alale plaanis rajada elumajade kvartal, ärihooned ja jahisadam kuni 200 alusele.

Arenduse taga on Meeruse ja Bekkeri sadama omanik ärimees Endel Siff, kelle plaanid ei piirdu sugugi vaid elurajooniga ja jahisadamaga. Siffi nägemuses peaksid Meeruse kõrval asuva Bekkeri sadama alale kerkima uus rahvusooper Estonia maja ning praegusest kaubasadamast saab sadam kruiisilaevadele.

Praegu on Bekkeri sadam kaubasadam, kus laaditakse ja pakutakse laoteenust puistekaupadele, näiteks killustikule. Siffi sõnul jõuab kinnisvaraarendus ka Bekkeri alale ning siis kaob sealt kaubasadam ning randuma hakkavad hoopis kruiisilaevad.

Kõige suurem idee on aga rajada alale uus Estonia ooperimaja. Siff on teinud vastava ettepaneku nii ministritele kui Estonia nõukogule. Tagasiside ministritelt on tema sõnul olnud positiivne.

"Kinnisvaraarendus, milline see ka ei tule, viib olukorrani, kus kaubaoperatsioonid Bekkeri sadamas kaovad. Sadam samas jääb ja ilmselt kaubalaevad asenduvad kruiisilaevadega, et külastada Bekkeri sadamat. Perspektiivis võivad olla kruiisilaevade turistid ooperimaja külastajad," rääkis Siff.